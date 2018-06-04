Олюнину помогут с операцией в Германии

Федерация сноуборда России поможет Олюнину оплатить операцию в Германии

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу в Пхёнчхане. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция в Южной Корее. Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить следующий сезон.

"Мы с Колей постоянно контактируем, источники ищем. Федерация принимает активное участие в решении проблемы по оплате операции", — заявил Тихомиров.

"Никто не знал, что в Южной Корее такие хирурги. Операцию нужно было делать срочно, нам дали лучшего хирурга, как нам сказали. Думаю, что теперь все будет хорошо, желаю Коле скорейшего выздоровления", — добавил собеседник агентства.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.