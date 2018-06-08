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Россия и Китай заявили о сотрудничестве в ситуации на Корейском полуострове
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Россия и Китай заявили о сотрудничестве в ситуации на Корейском полуострове 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РОССИЯ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖИТЬ КООРДИНИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПО МИРНОМУ КОМПЛЕКСНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА — ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ СТРАН
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