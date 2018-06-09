Си Цзиньпин: КНР и Узбекистану необходимо развивать торгово-инвестиционное сотрудничество

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. / ТАСС /. Китаю и Узбекистану необходимо поступательно развивать двустороннюю торговлю и инвестиционное сотрудничество. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым , которая состоялась на полях саммита ШОС в Циндао (восточная провинция Шаньдун).

"Обеим сторонам необходимо использовать момент для раскрытия скрытых возможностей, последовательно развивать двустороннюю торговлю, углублять производственное и инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере коммуникаций и в других областях", — сказал китайский лидер.

На встрече председатель КНР отметил, что Узбекистан стал одной из первых стран, которая присоединилась к реализации инициативы «Один пояс, один путь», и оба государства совместными усилиями достигли плодотворных результатов на данном направлении.

В свою очередь президент Узбекистана выразил готовность развивать практическое сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и укреплять взаимодействие в данном регионе.