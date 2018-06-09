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«МОК хочет лишь наказать тех, кто виновен»
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Жуков оценил отношение международных организаций к России 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Reuters
Первый зампред Госдумы, экс-глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил отношение международных организаций к России на данный момент.
«Россия — великая спортивная держава, и её авторитет и место в мировом олимпийском движении не должны подвергаться сомнению. С уверенностью можно сказать, что и МОК придерживается схожей позиции и уже сейчас хочет поставить точку в истории с санкциями и расследованиями и наказать лишь тех, кто действительно был виновен в применении запрещённых препаратов», — сказал Жуков в эксклюзивном интервью RT.
Он подчеркнул, что никакой коллективной ответственности в вопросах борьбы против допинга не может быть.
«Никакой коллективной ответственности здесь быть не может. Разумеется, не все готовы разделить эту точку зрения, но мы надеемся, что в конечном итоге победит здравый смысл, а не предвзятое отношение, продиктованное внешними обстоятельствами», — заявил Жуков.
Ранее Александр Жуков рассказал о достижении целей на посту президента ОКР.
RT на русском: последние новости
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