Смерть дочери известного горнолыжника потрясла Сеть

Дочь известного горнолыжника утонула в бассейне

У американского горнолыжника Боде Миллера скончалась 19-месячная дочь, сообщает «Советский спорт».

По данным AP, Эмелин Миллер утонула в бассейне. Девочка скончалась в госпитале после того, как врачи безуспешно пытались спасти ее жизнь.

Эту информацию подтвердил спортсмен, выложивший фотографию дочери в своем аккаунте в инстаграме.

«Мы опустошены. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время», — написал Миллер.

A post shared by Bode Miller (@millerbode) on Jun 11, 2018 at 4:07pm PDT

Отмечается, что полиция проведет расследование по поводу обстоятельств трагедии.

40-летний Боде Миллер является четырехкратным чемпионом мира.