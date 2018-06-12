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Свищев переизбран президентом Федерации керлинга России
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Свищев переизбран президентом Федерации керлинга России 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Дмитрий Свищев единогласно переизбран на пост президента Федерации керлинга России (ФКР) на очередной четырехлетний срок. Выборы прошли во вторник в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Свищев являлся единственным кандидатом. Он возглавляет федерацию с 2010 года. Свищев также является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
За время его руководства федерацией женская национальная команда трижды становилась чемпионом Европы (2012, 2015, 2016), по разу — серебряным (2014) и бронзовым (2011) призером. Четыре раза команда выигрывала бронзу чемпионата мира (2014, 2015, 2016, 2018), в 2017 году россиянки завоевали серебряные медали мирового первенства.
На Олимпийских играх 2010, 2014, 2018 годов россиянки не выходили из группы в плей-офф.
Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на турнире 2018 года, на чемпионатах Европы — четвертое (2016 год). На Олимпиаде мужская команда выступала один раз — в 2014 году в Сочи, заняв седьмое место.
На Играх 2018 года в Пхёнчхане Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте, однако позже спортсмены были лишены медали из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого.
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