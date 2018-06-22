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Олюнин успешно перенес операцию
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Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию и надеется выступить в сезоне-2019/20 

ТАСС 22 июня 2018
Фото: EPA
Российский сноубордист Николай Олюнин успешно перенес операцию на колене в Германии и рассчитывает восстановиться к сезону-2019/20. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу в Пхёнчхане. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция в Южной Корее. Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить следующий сезон.
"Все хорошо, я нахожусь в своем родном городе Красноярске. Операция прошла успешно, настраиваю себя на успешную реабилитацию, которая пройдет через шесть недель. Следующий сезон придется пропустить. Если бог даст, то к следующему сезону вернусь", — заявил 26-летний спортсмен.
Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.
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