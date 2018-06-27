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Родченков пытался убить себя во время ЧМ
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США скрывают информацию о попытке самоубийства Родченкова 

Рамблер 27 июня 2018
Информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой, сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
По его словам, 19 июня, находясь в вашингтонской квартире, арендуемой Федеральным бюро расследований США, Родченков принял шесть упаковок сильных транквилизаторов, запив их несколькими бутылками виски.
Информатор ВАДА был обнаружен агентами ФБР и доставлен в психоневрологическую клинику. Ионов отметил, что узнал об этом от американских коллег по комитету.
«Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами», — рассказал он.
По мнению Ионова, Родченков совершил попытку суицида из-за давления, оказываемого на него властями США, которые заставляют экс-главу Московской антидопинговой лаборатории свидетельствовать против России.
В 2015 году Григорий Родченков был обвинен ВАДА в умышленном уничтожении допинг-проб, подал в отставку и бежал в США, став информатором ВАДА по делу о «систематическом» употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.
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