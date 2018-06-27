Россияне массово продают медали Олимпиады в Сочи

Жители Набережных Челнов начали массово продавать медали Олимпиады в Сочи, сообщают «Челнинские известия».

По информации издания, на местных сайтах объявлений за последнее время появилось сразу несколько лотов с памятными медалями зимних Олимпийских игр 2014 года, которые были вручены челнинцам за вклад в подготовку и проведение соревнований.

Судя по описаниям, медали сделаны их бронзы и имеют подтверждающие именные грамоты, с которыми, однако, готов расстаться не каждый продавец. Кроме того, каждая из наград хранится в специально сделанном для нее деревянном футляре.

Между тем цены на памятные медали Сочи сильно разнятся: самая дешевая стоит восемь тысяч рублей, а самая дорогая — 180 тысяч.

Ранее СМИ со ссылкой на данные интернет-доски объявлений «Юла» сообщили, что перед последним звонком спрос на покупку школьных медалей вырос в восемь раз по сравнению со средними годовыми показателями. Средняя цена золотой награды составляет 9,5 тысячи рублей, а серебряной — 2,7 тысячи.