Ещё
Россияне массово продают медали Олимпиады в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне массово продают медали Олимпиады в Сочи 

Рамблер 27 июня 2018
Фото: Reuters
Жители Набережных Челнов начали массово продавать медали Олимпиады в Сочи, сообщают «Челнинские известия».
По информации издания, на местных сайтах объявлений за последнее время появилось сразу несколько лотов с памятными медалями зимних Олимпийских игр 2014 года, которые были вручены челнинцам за вклад в подготовку и проведение соревнований.
Судя по описаниям, медали сделаны их бронзы и имеют подтверждающие именные грамоты, с которыми, однако, готов расстаться не каждый продавец. Кроме того, каждая из наград хранится в специально сделанном для нее деревянном футляре.
Между тем цены на памятные медали Сочи сильно разнятся: самая дешевая стоит восемь тысяч рублей, а самая дорогая — 180 тысяч.
Ранее СМИ со ссылкой на данные интернет-доски объявлений «Юла» сообщили, что перед последним звонком спрос на покупку школьных медалей вырос в восемь раз по сравнению со средними годовыми показателями. Средняя цена золотой награды составляет 9,5 тысячи рублей, а серебряной — 2,7 тысячи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие болельщики массово покидают Россию13
Новый тренер Ковальчука вынес вердикт спортсмену3
ЧМ-2018 сломал «матрицу восприятия России»120
Абрамович наказал Британию623
Дзюба вызвался встать в ворота31
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение