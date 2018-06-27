Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»

Самоубийство Родченкова оказалось шуткой

Новость дня о том, что прячущийся в США информатор WADA , бывший начальник московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой из-за нервного срыва, оказалось шуткой. RT, в чьем телеграм-канале, а затем и на сайте, сегодня первым появилось это известие, по сути, привело публикацию сатирического СМИ «Панорама».

Напомним, что RT опубликовало свою новость со ссылкой на слова вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова — он, в свою очередь, сослался на «информацию от коллег из США по линии комитета».

Между тем журналисты, занимаясь развитием темы, с огромным удивлением обнаружили, что 19 июня аналогичная новость была размещена на сайте «Панорама» — и почти с теми же деталями: Родченкова госпитализировали с нервным срывом, в квартире нашли успокоительные и телевизор с включенным футболом (и «Панорама», и RT пишут о 6 пачках успокоительного).

Упомянутый сайт — сатирическое издание. Говорится, что оно «было основано в 1822 году» в качестве курьерской службы графа Шеремета фон Рабиновича, а теперь базируется в Монте-Карло, параллельно занимаясь шиномонтажом. Главный редактор «Панорамы» Борис Гонтермахер уже подтвердил, что их новость о Родченкове — фейк, написанный после матча ЧМ 2018 Россия-Египет.

Между тем цитированный RT г-н Ионов сообщил: сейчас его коллеги обзванивают клиники с целью подтверждения «полученной из трех источников» информации о Родченкове.

Самоубийство Родченкова во второй половине дня опроверг американский адвокат Джим Уоррен. По словам Уоррена, информатор WADA здоров и доволен жизнью.