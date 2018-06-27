«Здоров и счастлив»: убийца российского спорта остался жив

«Здоров и счастлив»: Родченков продолжит работать на США

Григория Родченкова Адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Джим Уолден опроверг сообщения о попытках самоубийства своего клиента. По словам американского юриста, Родченков не имеет проблем со здоровьем и продолжает свою деятельность.

Американский адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден выступил с заявлением о состоянии своего клиента, который, по информации СМИ, предпринял попытку самоубийства.

«Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США. Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России», — цитирует адвоката «Новая газета».

По мнению Уолдена, российские СМИ намерены «дискредитировать» Родченкова.

Напомним, утром 27 июня вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов шокировал общественность новостью о том, что Родченков будто бы пытался покончить жизнь самоубийством в арендованной для него службами ФБР квартире в Вашингтоне.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, который на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны», — приводит слова Ионова Telegram-канал RT.

Российский функционер подчеркнул, что сам инцидент произошел еще 19 июня, когда сотрудники ФБР обнаружили Родченкова в своем доме без сознания.

Отмечается, что в квартире информатора WADA якобы были найдены несколько пустых бутылок виски и шесть упаковок сильнодействующих психотропных веществ.

Примечательно, что информация, которую предоставил Ионов, во многом совпала с той, что была размещена на сайте шуточных и пародийных новостей «Панорама».

Авторы материала сделали очередную юмористическую публикацию на своем ресурсе 19 июня, заявив, что Родченкову якобы стало плохо после просмотра одного из футбольных матчей.

«Родченкова увезли в больницу в 22:45 по московскому времени. В квартире известного разоблачителя допинга нашли включенный телевизор с футбольной трансляцией и шесть пустых пачек от успокоительного средства на основе фенобарбитала», — гласила шуточная новость «Панорамы».

После того, как адвокат Родченкова опроверг заявление Ионова о попытке самоубийства информатора WADA, телеканал RT принес извинения за публикацию недостоверной информации.

«Заявления Ионова о «попытке суицида Родченкова», судя по всему, не подтверждаются. Других доказательств, кроме документов от своих источников, господин Ионов нам пока не представил», — сообщается в Telegram-канале RT.

Также в руководстве телеканала сообщили о прекращении сотрудничества с Ионовым.

«Правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока. Сожалеем, но больше господину Ионову мы доверять не будем», — говорится в заявлении.

Тем временем информацию о попытке Родченкова покончить жизнь самоубийством уже начали обсуждать в Госдуме

Так, депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории мог задуматься о суициде из-за «одиночества и страха».

«Быть в чужой стране, быть одиноким, никому не нужным. Ведь он настраивался на что-то другое, но этого не случилось. Может быть, он хотел любви, но и ее не состоялось. Хотел денег, но их он тоже не получил. Думаю, что это его разбитые надежды. Плюс, наверное, то, что грех, который он взял на душу, его тяготит», — цитирует Журову НСН.

Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах опубликовали информацию о том, что причиной, по которой Родченкой якобы хотел покончить с собой, мог стать иск от трех российских биатлонисток на крупную сумму денег.

«Одной из возможных причин является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на общую сумму $30 млн», — сообщило информационное агентство.

Напомним, что Зайцева, Вилухина и Романова обвинили Родченкова в клевете по поводу нарушения антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Россиянки потребовали от информатора WADA возместить им по $10 млн каждой.

Ранее Родченков заявлял, что давал российским спортсменам специальный допинговый коктейль под названием «Дюшес», из-за чего многие отечественные атлеты были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом (CAS), а также не допущены до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Однако на одном из последних слушаний в CAS информатор WADA сообщил, что никогда не угощал россиян этим коктейлем.

«Родченков рассказал, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу, а также, чтобы спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами», — сообщила пресс-служба CAS по итогам слушаний, которые прошли в январе 2018 года.

Примечательно, что на просьбу суда назвать состав допингового коктейля, Родченков ответил отказом и заявил, что не знает, каким образом его могли вывозить за границы России.