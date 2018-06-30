Зубков принял решение по апелляции

Зубков решил не подавать апелляцию в швейцарский суд на лишение золота ОИ-2014

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не будет подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его двух золотых медалей Игр в Сочи. Об этом Зубков по телефону сообщил ТАСС

Апелляцию можно было подать в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней с момента получения мотивировочной части решения по делу. Срок на подачу апелляций истек в пятницу.

"После длительных консультаций с международной группой адвокатов, работающих со мной, я принял решение не подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на несправедливое решение CAS по моему делу, — сказал Зубков. — Как говорят опытные юристы, суд рассматривает только процедурные нарушения в работе CAS, не оценивая при этом очевидные слабости доказательной базы. Даже в случае успеха это не решает той задачи, которую я поставил — восстановление моей репутации и доброго имени в спорте".

"Бесперспективный судебный процесс отнимет много времени и сил, а также обернется серьезными расходами, я не вижу необходимости в этом, — добавил Зубков. — Я продолжаю настаивать на своей невиновности. Команда юристов продолжает работать. У нас есть другие пути достижения той же самой цели, о которых вы узнаете в ближайшее время".