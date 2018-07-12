Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международной математической олимпиаде

Российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной математической олимпиаде, сообщает РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу Министерства просвещения.

«Сборная команда российских школьников показала блестящий результат на завершающейся 59-й международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады. Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. По итогам соревнований сборная России заняла 2-е место. В прошлом году наша сборная остановилась на 11-м месте», — говорится в сообщении.

С победой на международной олимпиаде школьников поздравила министр просвещения Ольга Васильева

В этом году в сборную России вошли шесть школьников: Марат Абдурахманов из Челябинска, Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский Владимир Петров из Санкт-Петербурга и Сергей Лучинин из Кирова.

Как добавили в министерстве, руководителем сборной команды России на 59-й международной математической олимпиаде, как и в прошлом году, выступил Назар Агаханов, член консультативного совета международной математической олимпиады, доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.