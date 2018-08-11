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Российские пловцы, триумфально выступившие на чемпионате Европы, вернулись домой
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Российские пловцы, триумфально выступившие на чемпионате Европы, вернулись домой 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Пловцы установили рекорд по количеству медалей на Чемпионате Европы по олимпийским видам спорта.
В столичном аэропорту «Шереметьево» родственники и болельщики встретили сборную России по плаванию. Российская команда впервые в истории установила рекорд на чемпионате Европы, завоевав 26 медалей. На соревнованиях в Глазго спортсмены стали обладателями десяти золотых, десяти серебряных и шести бронзовых наград.
«Поддержка была колоссальная, и от команды, и от семьи, и от болельщиков — от всех вас. Нам писали, звонили, постоянно поддерживали, это очень здорово! И каждый день был у нас с медалями. Мы это ощущали постоянно, эту эйфорию», — поделилась капитан сборной России по плаванию Анастасия Фесикова.
Во Всероссийской федерации плавания рассказали, что тренерский штаб вел напряженную работу последние десять лет, поэтому сейчас команда отлично сбалансирована, способна бороться на самом высоком уровне и имеет отличные шансы на победу на чемпионате мира и Олимпийских играх.
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