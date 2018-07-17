Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»

Переизбрание на пост президента Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубков вызвало негативную реакцию, сообщает Sports.ru.
Помощник заместителя председателя Госдумы Анатолий Пегов и бывший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов, которых ранее сняли свои кандидатуры с выборов, прокомментировали это решение.
"Мы не хотим участвовать в выборах, которые проводятся с нарушениями. Потому что любой человек, чьи права были нарушены, может предъявить требования. Мы хотим снять свои кандидатуры", — сказал Соколов.
Член президиума ФБР Николай Куликов сравнил текущие выборы с "воровским сходняком".
"Это не собрание, а сходняк. Только в воровском мире вопросы решаются таким образом. А в общественной организации должны соблюдаться процедуры. Никакого аудита, никаких отчетов. Как можно выбирать президента, если он не отчитался о своей работе?" — сказал он.
43-летний Зубков возглавляет ФБР с марта 2018 года.
Ранее Зубков решил не подавать апелляцию на лишение золота ОИ-2014.