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Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
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Выборы главы Федерации бобслея России назвали «воровским сходняком» 

Газета.Ru 13 часов назад
Переизбрание на пост президента Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубков вызвало негативную реакцию, сообщает Sports.ru.
Помощник заместителя председателя Госдумы Анатолий Пегов и бывший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов, которых ранее сняли свои кандидатуры с выборов, прокомментировали это решение.
"Мы не хотим участвовать в выборах, которые проводятся с нарушениями. Потому что любой человек, чьи права были нарушены, может предъявить требования. Мы хотим снять свои кандидатуры", — сказал Соколов.
Член президиума ФБР Николай Куликов сравнил текущие выборы с "воровским сходняком".
"Это не собрание, а сходняк. Только в воровском мире вопросы решаются таким образом. А в общественной организации должны соблюдаться процедуры. Никакого аудита, никаких отчетов. Как можно выбирать президента, если он не отчитался о своей работе?" — сказал он.
43-летний Зубков возглавляет ФБР с марта 2018 года.
Ранее Зубков решил не подавать апелляцию на лишение золота ОИ-2014.
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