МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины

Смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает "Советский спорт"

Как отмечает официальный твиттер МОК, в программу Игр также включены мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.