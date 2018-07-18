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МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины
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МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает "Советский спорт".
Как отмечает официальный твиттер МОК, в программу Игр также включены мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.
Ранее министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что подготовка к Олимпийским играм 2014 года в Сочи оказалась сложнее, чем к чемпионату мира — 2018.
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