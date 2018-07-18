Программу Олимпиады-2022 пополнили новыми дисциплинами

Программа зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае пополнилась шестью новыми дисциплинами. Об этом в среду сообщается в аккаунте Международного олимпийского комитета в сети микроблогов Twitter.

МОК добавил в программу соревнования по женскому бобслею среди одиночниц, смешанную эстафету в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные соревнования по фристайлу в лыжной акробатике, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Напомним, что зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.