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Программу Олимпиады-2022 пополнили новыми дисциплинами
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Программу Олимпиады-2022 пополнили новыми дисциплинами 

Парламентская газета 18 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Программа зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае пополнилась шестью новыми дисциплинами. Об этом в среду сообщается в аккаунте Международного олимпийского комитета в сети микроблогов Twitter.
МОК добавил в программу соревнования по женскому бобслею среди одиночниц, смешанную эстафету в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные соревнования по фристайлу в лыжной акробатике, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.
Напомним, что зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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