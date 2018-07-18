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В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта
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В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта 

ТК «Звезда» 18 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Исполнительный совет МОК одобрил включение семи видов спорта в программу зимних олимпийских игр в Пекине.
В среду 18 июля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение в программу зимних олимпийских игр семи новых видов спорта, сообщает РИА Новости.
Это женские одиночные соревнования по бобслею, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках с трамплина, фристайл среди смешанных команд в лыжной акробатике, сноуборд-кросси мужские и женские соревнования по фристайлу в «биг-эйр».
Соревнования по этим видам спорта можно будет увидеть уже на зимних олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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