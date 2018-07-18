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Алексей Кравцов: «У российских шорт-трекистов будут шансы побороться за медали в смешанной эстафете»
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Алексей Кравцов: «У российских шорт-трекистов будут шансы побороться за медали в смешанной эстафете» 

Спорт-Экспресс 18 июля 2018
Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов выразил мнение, что российские шорт-трекисты смогут побороться за медали в смешанной эстафете на Олимпиаде. МОК сегодня объявил о включении шести новых дисциплин в программу Игр-2022, включая смешанную эстафету по шорт-треку.
— У нас традиционно сильные эстафетные команды — и мужская, и женская. Думаю, у нас будут шансы побороться за медали в этом виде на Олимпиаде, — цитирует «Р-Спорт» Кравцова. — Это хорошая новость для шорт-трека. Эстафета — одна из наиболее зрелищных дисциплин в этом виде спорта и на Олимпийских играх в целом. Включение смешанной эстафеты в программу Игр было в интересах МОК и зрителей, чтобы повысить привлекательность соревнований. Олимпийские игры проводятся ведь не только для спортсменов, но и для зрителей.
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