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Заявка Калгари на проведение ОИ-2026 подорожала на пять миллионов долларов
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Заявка Калгари на проведение ОИ-2026 подорожала на пять миллионов долларов 

Советский спорт 19 июля 2018
Заявка Калгари на проведение Зимних Олимпийских игр 2026 года будет стоить как минимум на 5,1 миллиона долларов больше, чем предполагалось изначально, сообщает CBC.ca.
При этом увеличение стоимости не повлияет на налоги населения и будет покрыто за счет спонсоров.
Дополнительные средства пойдут на покрытие расходов на оплату сотрудников, работающих над олимпийскими вопросами.
Отметим, что по данным организаторов общие затраты на Олимпиаду не превысят 30 миллионов долларов.
Добавим, что место проведения Олимпийских игр 2026 года будет определено Международным олимпийским комитетом в сентябре 2019 года.
На Олимпиаду также претендуют Стокгольм (Швеция) и Саппоро (Япония).
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