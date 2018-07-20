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МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов
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МОК готов принять Россию обратно и поддержать реформы в сфере спорта страны 

RT на русском 20 июля 2018
Фото: AFP
По итогам исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), организация заявила о готовности принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в сфере спорта страны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха.
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«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — заявил Бах на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что МОК включил в программу зимних Олимпийских игр 2022 года новые дисциплины.
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