МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов

МОК готов принять Россию обратно и поддержать реформы в сфере спорта страны

По итогам исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), организация заявила о готовности принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в сфере спорта страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха.

«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что МОК включил в программу зимних Олимпийских игр 2022 года новые дисциплины.