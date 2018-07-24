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Глава МОК Томас Бах хочет посетить Фукусиму
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Глава МОК Томас Бах хочет посетить Фукусиму 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил желание посетить японскую префектуру Фукусима, где будет дан старт олимпийского огня в 2020 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
В 2020 году Япония примет Олимпиаду-2020.
"Подготовка к Олимпиаде-2020 проходит весьма хорошо, и мы добились успеха по многим параметрам. По возможности я надеюсь, что смогу посетить Фукусиму и продемонстрировать единение с жителями префектуры. Олимпийские игры и спорт в целом хотят быть полезными и помочь в процессе восстановления", — приводит его слова NHK.
В 2011 году на АЭС Фукусима-1 произошла крупная радиационная авария в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Эстафета огня Олимпиады-2020 стартует 26 марта, в дату катастрофы.
Ранее были названы имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио.
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