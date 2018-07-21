Казахстан простился с Денисом Теном

Они несли в руках венки, фотографии фигуриста и распечатанные на бумаге слова соболезнования. Многие не могли сдержать слез.

5/10 Они несли в руках венки, фотографии фигуриста и распечатанные на бумаге слова соболезнования. Многие не могли сдержать слез.

В центре ледовой арены был установлен портрет Дениса, под ним пришедшие возлагали цветы, ставили мягкие игрушки и фотографии.

6/10 В центре ледовой арены был установлен портрет Дениса, под ним пришедшие возлагали цветы, ставили мягкие игрушки и фотографии.