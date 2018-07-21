Ещё
Казахстан простился с Денисом Теном
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Алма-Ате простились с Денисом Теном 

Рамблер 21 июля 2018
Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену прошла сегодня во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.
1/10  Накрытый флагом Казахстана гроб с телом фигуриста проводили под аплодисменты.
Фото:
2/10  Тысячи людей пришли проститься с погибшим от рук злоумышленников талантливым фигуристом Денисом Теном.
Фото:
3/10  Прощание состоялось во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Фото:
4/10  Проститься с легендарным спортсменом пришли тысячи граждан.
Фото:
5/10  Они несли в руках венки, фотографии фигуриста и распечатанные на бумаге слова соболезнования. Многие не могли сдержать слез.
Фото:
6/10  В центре ледовой арены был установлен портрет Дениса, под ним пришедшие возлагали цветы, ставили мягкие игрушки и фотографии.
Фото:
7/10  Денис Тен поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи начали реанимировать его, однако, несмотря на все их действия, фигурист скончался.
Фото:
8/10  По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной смерти спортсмена названа обильная кровопотеря.
Фото:
9/10 
Фото:
10/10 
Фото:
В ночь на 20 июля полицейские Казахстана задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в убийстве фигуриста. Во время допроса задержанный признал свою вину.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»52
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Игнашевич получил новую работу1
России предрекли еще один чемпионат мира5
«На грани срыва»: крик души Аделины Сотниковой3
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение