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Казахстан простился с Денисом Теном
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В Алма-Ате простились с Денисом Теном
Рамблер
21 июля 2018
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Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену прошла сегодня во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.
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Накрытый флагом Казахстана гроб с телом фигуриста проводили под аплодисменты.
Фото:
Reuters
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Тысячи людей пришли проститься с погибшим от рук злоумышленников талантливым фигуристом Денисом Теном.
Фото:
РИА Новости
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Прощание состоялось во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
Фото:
ТАСС
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Проститься с легендарным спортсменом пришли тысячи граждан.
Фото:
Reuters
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Они несли в руках венки, фотографии фигуриста и распечатанные на бумаге слова соболезнования. Многие не могли сдержать слез.
Фото:
РИА Новости
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В центре ледовой арены был установлен портрет Дениса, под ним пришедшие возлагали цветы, ставили мягкие игрушки и фотографии.
Фото:
ТАСС
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Денис Тен поступил в больницу в тяжелом состоянии. Врачи начали реанимировать его, однако, несмотря на все их действия, фигурист скончался.
Фото:
Reuters
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной смерти спортсмена названа обильная кровопотеря.
Фото:
ТАСС
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Фото:
Reuters
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Фото:
ТАСС
В ночь на 20 июля полицейские Казахстана задержали одного из злоумышленников, подозреваемых в убийстве фигуриста. Во время допроса задержанный признал свою вину.
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