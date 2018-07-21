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Российская теннисистка Макарова сравнила ЧМ и Олимпиаду
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Российская теннисистка Макарова сравнила ЧМ и Олимпиаду 

Газета.Ru 21 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила чемпионат мира с Олимпийскими играми, передает Sport24.
"Мне кажется, даже Олимпийские игры в Сочи по энергетике не сравнятся с тем, что было в России во время чемпионата мира. Футбол — спорт номер один в мире. С этим глупо спорить. Олимпиада, понятно, по масштабу и по значению очень похожее событие, но охват аудитории все равно меньше. К тому же у нас были зимние игры, а они более компактные", — сказала Макарова.
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Макарова обыграла Люси Шафаржову и вышла в четвертый круг Уимблдона.
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