Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по биологии

Ребята достойно представили нашу страну в Тегеране.

Российские школьники в очередной раз доказали на международной арене высокое качество отечественного образования. Ребята достойно завоевали 4 медали — 3 золотых и одну серебряную — на 29-ой Международной олимпиаде по биологии, прошедшей недавно в Тегеране.

Золотые медали российской сборной принесли Данил Афонин из Новосибирска, Азат Гараев из Москвы и Артём Пустовид из Москвы. Серебряную медаль для сборной завоевала Ирина Ярутич из Москвы.

🇷🇺Ура! И снова блестящее выступление сборной России!🇷🇺 ⠀ Российские школьники завоевали 3 золотых и одну серебряную медаль на 29-ой Международной олимпиаде по биологии, прошедшей в Тегеране. 🥇🥇🥇🥈 ⠀ В Российскую команду вошли четыре школьника. По итогам олимпиады Данил Афонин (Новосибирск), Азат Гараев (Москва), Артём Пустовид (Москва) завоевали золотые медали. Ирина Ярутич (Москва) принесла российской сборной серебряную медаль. ⠀ 📜С выдающимся результатом ребят и их наставников поздравила Министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева: «Наши школьники возвращаются с 29-й Международной биологической олимпиады с блестящей победой! Прекрасно понимаю, сколько сил, энергии, напряжённого труда вложено в этот результат. И тем он дороже для всех нас и нашей страны. Мир науки безграничен, он требует высокой самоотдачи. Но именно умение день за днём идти к своей цели позволяет мечте стать реальностью. „Если человек вечно будет с целью, которую надо достигать, то он не разочаруется в жизни“. В этих словах выдающегося учёного, физиолога, первого русского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова , как мне кажется, заложен сильнейший побудительный мотив для движения вперёд — к познанию, новым открытиям и успеху. Пусть впереди у наших ребят будет именно такой путь! Поздравляю нашу сборную, наставников и желаю дальнейшего творческого поиска и восхождения к новым научным вершинам!»

Публикация от Минпросвещения России (@minprosvet)

22 Июл 2018 в 11:42 PDT Фото: Instagram

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