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WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году
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WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 24 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило снижение числа положительных допинг-проб у спортсменов в 2017 году по сравнению с показателями по итогам 2016 года. Об этом сообщается в отчете организации, опубликованном на сайте WADA.
В 2016 году процент положительных допинг-проб от общего количества взятых образцов составил 1,6% (4822 положительных из 300 565 взятых), в прошлом году процент снизился до 1,43% (4596 из 322 050). В отчете отмечается, что данный прогресс достигнут во многом благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.
Согласно отчету, в 2017 году около 80% аккредитованных WADA лабораторий зафиксировали увеличение числа проанализированных проб. Также отмечается, что в отчетный период было взято больше образцов крови по сравнению с предыдущим годом — 27 759 из 322 050 (в 2016-м — 23 298). На 3% увеличилось количество проанализированных биологических паспортов спортсменов (29 130).
"Отчет представляет собой всестороннее отражение результатов глобального антидопингового тестирования. Эти данные позволят организациям проанализировать их антидопинговые программы", — прокомментировал пресс-службе WADA генеральный директор агентства Оливье Ниггли.
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