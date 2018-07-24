Крушельницкий согласился признать употребление допинга

Керлингист Александр Крушельницкий признается в нарушении антидопинговых правил и будет отстранен от соревнований на два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева.

По его словам, такой вариант и внесудебное соглашение предложила Всемирная федерация керлинга (WCF).

Свищев рассказал, что после консультации с адвокатами в ФКР решили «не упираться»: доказательств в пользу спортсмена у федерации пока нет, а суд мог бы растянуться на много лет.

«На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — подчеркнул Свищев.

При этом расследование по делу Крушельницкого продолжится. Если удастся найти доказательства его невиновности, в суде ему сократят срок дисквалификации, а медаль вернут.

В пробах Крушельницкого, завоевавшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с женой Анастасией Брызгаловой , обнаружили следы мельдония. Спортсменам пришлось сдать медали.

Его тренер заявлял, что спортсмен перестал принимать препарат в 2016 году. При этом концентрация мельдония в пробе была настолько мала, что препарат не мог дать какого-либо эффекта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении Крушельницкого. Спортсмен признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил» и отказался от слушаний. При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг.

Сообщалось, что Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года. СМИ писали, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма».