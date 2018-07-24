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Тарпищев: пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Играх-2024
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Тарпищев: пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Играх-2024 

Чемпионат.com 24 июля 2018
Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев сообщил, что пляжный теннис может получить статус показательного вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Возможно, пляжный теннис будет одной из дисциплин на Олимпиаде 2024 года. В МОК было направлено письмо со стороны французской стороны с просьбой рассмотреть вопрос предоставления пляжному теннису статуса показательного вида спорта», — сказал Тарпищев на пресс-конференции.
По словам Тарпищева, этот вид спорта получил развитие в 62 странах, что даёт право претендовать на получение статуса олимпийского вида спорта.
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