Тарпищев: пляжный теннис может стать показательным видом спорта на Играх-2024

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев сообщил, что пляжный теннис может получить статус показательного вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Возможно, пляжный теннис будет одной из дисциплин на Олимпиаде 2024 года. В МОК было направлено письмо со стороны французской стороны с просьбой рассмотреть вопрос предоставления пляжному теннису статуса показательного вида спорта», — сказал Тарпищев на пресс-конференции.

По словам Тарпищева, этот вид спорта получил развитие в 62 странах, что даёт право претендовать на получение статуса олимпийского вида спорта.