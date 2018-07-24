Сборная России по волейболу завоевала золотые медали юниорского Первенства

В Бельгийском городе Кортрейк с 13 по 22 июля 2018 года проходило

Первенство Европы по волейболу среди юниоров до 20 лет. В составе сборной

команды России приняли участие белгородские спортсмены Захватенков

Александр (спортсмен — инструктор ОГБУ «ЦСП Белгородской области»),

Сиденко Егор, Кузнецов Иван , заняв в подгруппе 1 место. Сборная команда

России в полуфинале обыграла голландцев и в финальной встрече в упорной

борьбе со счетом 3:2 победила сборную команду Чехии и завоевала золотые

медали юниорского Первенства. Белгородские спортсмены тем самым выполнили

норматив Мастера спорта России.

Подготовили спортсменов тренеры: Захватенков Иван Леонидович,