Сборная России по волейболу завоевала золотые медали юниорского Первенства 

В Бельгийском городе Кортрейк с 13 по 22 июля 2018 года проходило
Первенство Европы по волейболу среди юниоров до 20 лет. В составе сборной
команды России приняли участие белгородские спортсмены Захватенков
Александр (спортсмен — инструктор ОГБУ «ЦСП Белгородской области»),
Сиденко Егор, Кузнецов Иван, заняв в подгруппе 1 место. Сборная команда
России в полуфинале обыграла голландцев и в финальной встрече в упорной
борьбе со счетом 3:2 победила сборную команду Чехии и завоевала золотые
медали юниорского Первенства. Белгородские спортсмены тем самым выполнили
норматив Мастера спорта России.
Подготовили спортсменов тренеры: Захватенков Иван Леонидович,