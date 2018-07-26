Ещё
Ангелина Петренко — бронзовый призер Спартакиады молодежи России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ангелина Петренко — бронзовый призер Спартакиады молодежи России 

Советский спорт 26 июля 2018
Фото: Советский спорт
Продолжаются финальные соревнования IV летней Спартакиады молодежи России 2018. На счету спортсменов Красноярского края еще одна бронзовая медаль соревнований.
В Пензе во Дворце единоборств «Воейков» состоялись соревнования по тхэквондо. За медали боролись более 70 спортсменов. В весовой категории до 57 кг представительница нашего региона Ангелина Петренко завоевала бронзу. Также третье место у Юлии Бакрушевой из Челябинской области. На первом месте — спортсменка из Дагестана Кисаран Халлаева, на втором — москвичка Александра Шабалина.
Таким образом, на данный момент у Красноярского края 15 медалей: 6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград.
Добавим, что также в Пензе прошли состязания по шахматам. Команда Красноярского края заняла четвертое место. Победили в шахматном турнире представители Москвы, на втором месте Санкт-Петербург, замкнули тройку призеров спортсмены из Челябинской области.
Всего в соревнованиях Спартакиады уже приняли участие 3337 спортсменов из 80 регионов России. Уже завершилось 20 спортивных дисциплин программы из 56«зачетных». На данный момент Красноярский край входит в 10 сильнейших регионов страны.
Советский спорт: последние новости
Крушельницкий может согласиться на двухлетнюю дисквалификацию Сборная России по волейболу завоевала золотые медали юниорского Первенства ЦСКА обыграл «Локомотив» и в седьмой раз выиграл Суперкубок России
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой7
У Шараповой новая любовь. Это конец карьеры?9
Одесситка отказалась выступать на российском турнире111
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
FIFA начала расследование против России156
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение