Ангелина Петренко — бронзовый призер Спартакиады молодежи России

Продолжаются финальные соревнования IV летней Спартакиады молодежи России 2018. На счету спортсменов Красноярского края еще одна бронзовая медаль соревнований.

В Пензе во Дворце единоборств «Воейков» состоялись соревнования по тхэквондо. За медали боролись более 70 спортсменов. В весовой категории до 57 кг представительница нашего региона Ангелина Петренко завоевала бронзу. Также третье место у Юлии Бакрушевой из Челябинской области. На первом месте — спортсменка из Дагестана Кисаран Халлаева, на втором — москвичка Александра Шабалина.

Таким образом, на данный момент у Красноярского края 15 медалей: 6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград.

Добавим, что также в Пензе прошли состязания по шахматам. Команда Красноярского края заняла четвертое место. Победили в шахматном турнире представители Москвы, на втором месте Санкт-Петербург, замкнули тройку призеров спортсмены из Челябинской области.

Всего в соревнованиях Спартакиады уже приняли участие 3337 спортсменов из 80 регионов России. Уже завершилось 20 спортивных дисциплин программы из 56«зачетных». На данный момент Красноярский край входит в 10 сильнейших регионов страны.