Два военнослужащих из Самары завоевали «золото» на спартакиаде России по стрельбе из лука

В индивидуальном первенстве лучшим среди юниоров стал рядовой Содном Будаев, который смог превзойти соперников в олимпийской дистанции 70 м. В командном первенстве золотую медаль выиграл рядовой Алдар Гомбожапов.

Два военнослужащих срочной службы из самарской спортивной роты ЦСКА завоевали золотые медали на IV летней спартакиаде молодежи России по стрельбе из лука, которая проходила в подмосковном Раменском.

В точности состязались 108 спортсменов из 25 регионов страны.

В индивидуальном первенстве лучшим среди юниоров стал рядовой Содном Будаев, который смог превзойти соперников в олимпийской дистанции 70 м. В командном первенстве золотую медаль выиграл рядовой Алдар Гомбожапов.