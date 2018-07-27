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Два военнослужащих из Самары завоевали «золото» на спартакиаде России по стрельбе из лука
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Два военнослужащих из Самары завоевали «золото» на спартакиаде России по стрельбе из лука 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В индивидуальном первенстве лучшим среди юниоров стал рядовой Содном Будаев, который смог превзойти соперников в олимпийской дистанции 70 м. В командном первенстве золотую медаль выиграл рядовой Алдар Гомбожапов.
Два военнослужащих срочной службы из самарской спортивной роты ЦСКА завоевали золотые медали на IV летней спартакиаде молодежи России по стрельбе из лука, которая проходила в подмосковном Раменском.
В точности состязались 108 спортсменов из 25 регионов страны.
В индивидуальном первенстве лучшим среди юниоров стал рядовой Содном Будаев, который смог превзойти соперников в олимпийской дистанции 70 м. В командном первенстве золотую медаль выиграл рядовой Алдар Гомбожапов.
Спортрота в Самаре является специальным воинским подразделением Министерства обороны Российской Федерации, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.
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