МОК подверг критике «закон Родченкова»

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал законопроект о введении уголовной ответственности за использование допинга, передает "Советский спорт"

Вызывает опасения то, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК.

Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным.

Что касается борьбы с коррупцией в спорте, то мы с радостью будем видеть представителей правительства США в Международном партнерстве против коррупции в спорте, в рамках которого МОК совместно с правительствами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Австралии, ООН Советом Европы и другими международными организациями", — приводит слова представителя МОК Inside the Games.

Ранее CAS отклонил апелляции российских спортсменов на лишение медалей Олимпиады.