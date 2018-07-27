МОК подверг критике «закон Родченкова» 

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал законопроект о введении уголовной ответственности за использование допинга, передает "Советский спорт".
Закон был внесен в Конгресс США и назван в честь информатора WADA Григория Родченкова.
Вызывает опасения то, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК.
Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным.
Что касается борьбы с коррупцией в спорте, то мы с радостью будем видеть представителей правительства США в Международном партнерстве против коррупции в спорте, в рамках которого МОК совместно с правительствами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Австралии, ООН, Советом Европы и другими международными организациями", — приводит слова представителя МОК Inside the Games.
Ранее CAS отклонил апелляции российских спортсменов на лишение медалей Олимпиады.