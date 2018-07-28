Четыре медали завоевали нижегородцы на первенстве России по тхэквондо

Четыре медали завоевали нижегородцы на первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет.

Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, соревнования прошли с 22 по 27 июля в столице Кабардино-Балкарии Нальчике.

Кстовчанин Александр Головин занял первое место в весовой категории до 37 кг, а Софья Соловьева из Балахны стала серебряным призером в категории до 47 кг.

Кроме того, две бронзовые медали в активе нижегородки Виктории Кучиной (до 47 кг) и кстовчанки Арины Мишиной (до 29 кг).

Напомним, нижегородский каратист завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях.