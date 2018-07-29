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Российские школьники выиграли две золотые медали на международной олимпиаде по химии
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Российские школьники выиграли две золотые медали на международной олимпиаде по химии 

Индикатор 29 июля 2018
Фото: Индикатор
29 июля в Праге (Чехия) стали известны победители 50-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO). Российская команда школьников взяла две золотых медали и две серебряных.
Лучшим достижением российских школьников стало выступление 11-классника из Москвы Алексея Коноплева, который набрал максимально возможное количество баллов и занял абсолютное второе место. Об этом стало известно из релиза, поступившего в редакцию Indicator.Ru  Россию на 50-й Международной олимпиаде по химии представляли четыре участника. Вторую золотую медаль сборной России принес 10-классник Михаил Матвеев из Вологды, а 10-классник из Москвы Даниил Бардонов и Андрей Кобелев из Нижнекамска завоевали серебряные медали.
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