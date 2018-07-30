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Президент федерации киберспорта Германии остался доволен встречей с главой МОК
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Президент федерации киберспорта Германии остался доволен встречей с главой МОК 

Спорт-Экспресс 30 июля 2018
Президент федерации киберспорта Германии Ханс Ягнов отметил, что остался доволен встречей с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, глава МОК Томас Бах заявил, что говорить о включении киберспорта в программу Игр пока рано.
— Международный характер этой встречи растопил много льда и породил очень конструктивную атмосферу диалога, в которой основное внимание было уделено сходству между олимпийским движением и киберспортом, — цитирует eSport-Portal Ягнова. — Вопрос о том, является ли киберспорт спортом даже не возник из-за многих очевидных сходств. Мы говорили с уважением и на равных правах.
Бах не хочет включения киберспорта в программу Олимпийских игр
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