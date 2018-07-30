Президент федерации киберспорта Германии остался доволен встречей с главой МОК

Президент федерации киберспорта Германии Ханс Ягнов отметил, что остался доволен встречей с делегацией Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, глава МОК Томас Бах заявил, что говорить о включении киберспорта в программу Игр пока рано.

— Международный характер этой встречи растопил много льда и породил очень конструктивную атмосферу диалога, в которой основное внимание было уделено сходству между олимпийским движением и киберспортом, — цитирует eSport-Portal Ягнова. — Вопрос о том, является ли киберспорт спортом даже не возник из-за многих очевидных сходств. Мы говорили с уважением и на равных правах.

Бах не хочет включения киберспорта в программу Олимпийских игр