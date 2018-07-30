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Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате мира по фехтованию
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Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате мира по фехтованию 

РИАМО 30 июля 2018
Фото: РИАМО
В китайском городе Уси завершился чемпионат мира по фехтованию, представители Московской области завоевали четыре медали в составе сборной России, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Сергей Ходос стал бронзовым призером в командной шпаге. Он помог победить сборную Франции в матче за третье место. Дмитрий Жеребченко выиграл бронзу в командной рапире. Саблистка Яна Егорян выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях. Также она стала серебряным призером в командной сабле», — говорится в сообщении.
Сборная России заняла пятое общекомандное место на турнире, завоевав одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные спортсмены внесли существенный вклад в успехи национальной команды на чемпионате мира по фехтованию.
«Саблистка Яна Егорян завоевала сразу две медали, при этом выступая с травмой, полученной прямо перед турниром. Шпажист Сергей Ходос в ключевые моменты встреч успешно сдерживал сопротивление соперников. Дмитрий Жеребченко был важным звеном в команде рапиристов. Не стоит забывать и Татьяну Андрюшину, которой вместе с командой совсем немного не хватило до медали в шпаге», — подчеркнул Терюшков.
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