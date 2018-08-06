Ростовские каноисты взяли медали Спартакиады молодежи России

Ростовские спортсмены Дарья Харченко , Ирина Тимошенко и Иван Лиховидов взяли медали IV летней Спартакиады молодежи России по гребле на байдарках и каноэ.

Согласно информации из официальных источников, на соревнованиях, прошедших в Энгельсе Саратовской области, Дарья Харченко заняла первое место на дистанции 200 м в каноэ-одиночке.

Кроме того, она и Ирина Тимошенко стали вторыми в заезде на 200 м в каноэ-двойке.

Иван Лиховидов занял третье место на олимпийской дистанции 1000 м в каноэ-одиночке.

Всего за победу в турнире боролись спортсмены из 29 регионов страны.