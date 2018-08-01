Сборная Подмосковья завоевала медали во второй день Спартакиады по прыжкам в воду

В последние дни июля стартовала Спартакиада молодежи России по прыжкам в воду, во второй соревновательный день представители Подмосковья завоевали две медали, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Серебро у Артема Безденежных и Дениса Клюкина. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина подмосковные спортсмены набрали 362,97 балла. С результатом 376.53 баллов первое место у московских представителей», — говорится в сообщении.

В прыжках с вышки с результатом 255,10 балла бронзу завоевала Дарья Сельвановская. Серебро в дисциплине досталось московской спортсменке (270,20 балла), золото — у представительницы Пензенской области (311,15 балла).

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, подмосковные спортсмены продолжают оставаться в тройке лучших на Спартакиаде.

«Второй день соревнований тому подтверждение. В копилке нашей сборной уже есть серебро и бронза. Мы с нетерпением будем ждать золотых медалей. Желаю спортсменам успешного продолжения выступлений», — сказал Терюшков.