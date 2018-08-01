Спортсменки из Киришского района поедут на Олимпиаду в Абу-Даби

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2019 года пройдут в столице ОАЭ — Абу-Даби с 14 по 21 марта.

Светлана Колобова и София Бойцова из Киришского района — юнифайд-пара (атлет с ментальными нарушениями и здоровый партнер) примут участие в международных соревнованиях по бочче — виду спорта, разновидности игры петанка и боулинга.

Напомним, что первые Международные Специальные Олимпийские игры состоялись 50 лет назад, в июле 1968 года, на Военном поле в Чикаго. Их организовала учитель физкультуры Анна Макглоун Бюрке на средства Фонда Кеннеди. Теперь это огромная организация, которая помогает атлетам со всего мира не только найти свое любимое занятие, но и успешно социализироваться.