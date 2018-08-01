Ещё
Спортсменки из Киришского района поедут на Олимпиаду в Абу-Даби
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсменки из Киришского района поедут на Олимпиаду в Абу-Даби 

Ivyborg.ru 1 августа 2018
Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2019 года пройдут в столице ОАЭ — Абу-Даби с 14 по 21 марта.
Светлана Колобова и София Бойцова из Киришского района — юнифайд-пара (атлет с ментальными нарушениями и здоровый партнер) примут участие в международных соревнованиях по бочче — виду спорта, разновидности игры петанка и боулинга.
Напомним, что первые Международные Специальные Олимпийские игры состоялись 50 лет назад, в июле 1968 года, на Военном поле в Чикаго. Их организовала учитель физкультуры Анна Макглоун Бюрке на средства Фонда Кеннеди. Теперь это огромная организация, которая помогает атлетам со всего мира не только найти свое любимое занятие, но и успешно социализироваться.
Ivyborg.ru: последние новости
Главный тренер сборной России ответил на вопросы ребят Бокситогорского района Актер Уилл Смит запишет официальную песню к ЧМ-2018 Фигуристка Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии3
Сбежавшая россиянка получила медаль на Украине13
«Не справился с давлением»: Отец Смолова о ДТП с сыном11
Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток5
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов36
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение