Италия выдвинула заявку на проведение зимней Олимпиады-2026

Национальный олимпийский комитет Италии выдвинул заявку на проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр 2026 года. Планируется, что Игры пройдут в трех городах: Милане, Турине и Кортине-д'Ампеццо.