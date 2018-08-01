Три золота завоевали нижегородские сумоистки на чемпионате мира

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области, обладательницей двух золотых медалей стала Анна Александрова . Она стала первой в весовой категории до 80 кг и в командных соревнованиях. Еще одно золото в командных соревнованиях в активе Екатерины Гордеевой , после этой победы ставшей трехкратной чемпионкой мира. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 стран мира. Сборная команда России заняла первое общекомандное место, завоевав семь золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.