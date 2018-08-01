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Три золота завоевали нижегородские сумоистки на чемпионате мира
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Три золота завоевали нижегородские сумоистки на чемпионате мира 

Newsroom24 1 августа 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области, обладательницей двух золотых медалей стала Анна Александрова. Она стала первой в весовой категории до 80 кг и в командных соревнованиях.
Еще одно золото в командных соревнованиях в активе Екатерины Гордеевой, после этой победы ставшей трехкратной чемпионкой мира.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 стран мира. Сборная команда России заняла первое общекомандное место, завоевав семь золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.
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