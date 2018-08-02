Раскрыт секрет успеха лучших конькобежцев мира

Королевская федерация конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) заявила, что лучшие голландские конькобежцы принимают гормоны щитовидной железы для улучшения результатов. Об этом сообщает de Volkskrant.

По информации издания, сигналы о применении гормона конькобежцами появились во время прошедшего сезона.

«Эти сигналы поступали из медицинского сектора и были очень серьезными, мы даже решили обсудить это с антидопинговым органом, затем мы решили написать письмо конькобежцам», — рассказал представитель KNSB.

По мнению профессора спортивной медицины Университетского медицинского центра в Утрехте Франк Бакс, врачи, которые дают гормоны щитовидной железы спортсменам, подвергают здоровье атлетов большому риску и, следовательно, нарушают правила поведения врачей.

Гормон щитовидной железы не входит в список запрещенных препаратов. Он используются для сжигания жиров и для получения большей энергии.

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане голландские конькобежцы завоевали 16 медалей из 42 возможных. В их активе самое большое количество наград среди всех сборных: сборная Японии отстала от Нидерландов на 10 медалей.