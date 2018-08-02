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Раскрыт секрет успеха лучших конькобежцев мира
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Раскрыт секрет успеха лучших конькобежцев мира 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Королевская федерация конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) заявила, что лучшие голландские конькобежцы принимают гормоны щитовидной железы для улучшения результатов. Об этом сообщает de Volkskrant.
По информации издания, сигналы о применении гормона конькобежцами появились во время прошедшего сезона.
«Эти сигналы поступали из медицинского сектора и были очень серьезными, мы даже решили обсудить это с антидопинговым органом, затем мы решили написать письмо конькобежцам», — рассказал представитель KNSB.
По мнению профессора спортивной медицины Университетского медицинского центра в Утрехте Франк Бакс, врачи, которые дают гормоны щитовидной железы спортсменам, подвергают здоровье атлетов большому риску и, следовательно, нарушают правила поведения врачей.
Гормон щитовидной железы не входит в список запрещенных препаратов. Он используются для сжигания жиров и для получения большей энергии.
На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане голландские конькобежцы завоевали 16 медалей из 42 возможных. В их активе самое большое количество наград среди всех сборных: сборная Японии отстала от Нидерландов на 10 медалей.
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