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Раскрыт секрет побед конькобежцев из Голландии
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Раскрыт секрет побед конькобежцев из Голландии 

News.ru 17 часов назад
Федерация конькобежного спорта Нидерландов обнаружило, что ведущие голландские спортсмены используют гормоны щитовидной железы для достижения результатов. Эти железы способствуют сжиганию жира в организме.
Кроме того, по информации De Volkskrant, они позволяют получить большее количество энергии. При этом, отмечает источник, таблетки гормонов щитовидных желёз не являются допингом. Их можно купить в открытом доступе — в тех же интернет-магазинах. Правда, их применение чревато побочными эффектами и рисками.
Сборная Голландии по конькобежному спорту завоевала на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане 16 медалей.
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