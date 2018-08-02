Раскрыт секрет побед конькобежцев из Голландии

Федерация конькобежного спорта Нидерландов обнаружило, что ведущие голландские спортсмены используют гормоны щитовидной железы для достижения результатов. Эти железы способствуют сжиганию жира в организме.

Кроме того, по информации De Volkskrant, они позволяют получить большее количество энергии. При этом, отмечает источник, таблетки гормонов щитовидных желёз не являются допингом. Их можно купить в открытом доступе — в тех же интернет-магазинах. Правда, их применение чревато побочными эффектами и рисками.

Сборная Голландии по конькобежному спорту завоевала на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане 16 медалей.