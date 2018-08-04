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Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом
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Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Климент Колесников завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине. Соревнования проходят в Глазго.
Российский спортсмен показал результат 24,00 секунды, установив мировой рекорд. Предыдущий принадлежал британцу Лиаму Тэнкоку и был установлен 2 августа 2009 года. Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), третьим финишировал ирландец Райан Шейн (24,64). Еще один россиянин Владимир Морозов стал четвертым (24,69), сообщает ТАСС.
Для российских пловцов эта медаль стала пятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта (две золотые, одна серебряная, две бронзовые). Всего на объединенных соревнованиях россияне завоевали 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
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