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ЧЕ-2018 по водным видам спорта стал для России лучшим в истории
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ЧЕ-2018 по водным видам спорта стал для России лучшим в истории 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго (Великобритания) уже добилась лучшего результата в своей истории. В активе сборной России на данный момент 39 наград — 19 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.
Российские пловцы завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград и победили в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований, став первыми и по общему количеству наград, и по количеству золота. Восемь золотых наград и победы в общем зачёте в активе российских синхронисток, а прыгуны в воду завоевали золото, 2 серебра и 2 бронзы.
При этом соревнования по плаванию в открытой воде и прыжкам в воду продолжаются. Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 12 августа.
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