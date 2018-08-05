Россия продолжает лидировать в медальном зачёте ЧЕ-2018 по летним видам спорта

Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте чемпионата Европы по летним видам спорта, который со 2 по 12 августа проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, после третьего медального дня соревнований.

Несмотря на то, что 5 августа российские спортсмены добавили в копилку команды только 2 золотые медали, их лидерство в общем зачёте на данный момент неоспоримо. Всего у россиян 10 наград высшей пробы, а у ближайших преследователей, итальянцев — 7.

По общему числу медалей лидирует сборная Италии — 24 (7, 7, 10) медалей. У россиян — 21 (10, 6, 5).