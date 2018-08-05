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Россия продолжает лидировать в медальном зачёте ЧЕ-2018 по летним видам спорта
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Россия продолжает лидировать в медальном зачёте ЧЕ-2018 по летним видам спорта 

Чемпионат.com 5 августа 2018
Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте чемпионата Европы по летним видам спорта, который со 2 по 12 августа проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, после третьего медального дня соревнований.
Несмотря на то, что 5 августа российские спортсмены добавили в копилку команды только 2 золотые медали, их лидерство в общем зачёте на данный момент неоспоримо. Всего у россиян 10 наград высшей пробы, а у ближайших преследователей, итальянцев — 7.
По общему числу медалей лидирует сборная Италии — 24 (7, 7, 10) медалей. У россиян — 21 (10, 6, 5).
5 августа спортсмены сборной России завоевали 8 медалей (2 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые). Чемпионами Европы стала пловчиха Юлия Ефимова на дистанции 100 м брассом и велогонщица Дарья Шмелёва в индивидуальном спринте.
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