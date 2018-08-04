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Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте ЧЕ-2018
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Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 12 часов назад
Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине, после второго медального дня.
На счету российских спортсменов 13 медалей — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Второе место занимают итальянцы, в активе которых 14 наград (5, 5, 4), на третьей строчке — британцы 11 (3, 5, 3).
Как и накануне, 4 августа россияне одержали четыре победы. Золотые медали в копилку сборной принесли женская четвёрка распашная без рулевого в академической гребле, женская сборная по спортивной гимнастике в командном турнире, синхронистки в произвольной программе групп и пловец Климент Колесников, который обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.
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Колесников: в том, что я сделал сегодня, нет ничего особенного Россияне завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по гребле в Болгарии Ковалёв — Альварес, Бивол — Чилемба, UFC 227 4 августа 2018 года. Live
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