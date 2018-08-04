Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте ЧЕ-2018

Сборная России сохранила лидерство в общекомандном зачёте чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине, после второго медального дня.

На счету российских спортсменов 13 медалей — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Второе место занимают итальянцы, в активе которых 14 наград (5, 5, 4), на третьей строчке — британцы 11 (3, 5, 3).