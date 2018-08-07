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Сборная России возглавляет медальный зачёт ЧЕ-2018 по летним видам спорта после шестого дня турнира
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Сборная России возглавляет медальный зачёт ЧЕ-2018 по летним видам спорта после шестого дня турнира 

RT на русском 15 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сборная России лидирует в медальном зачёте объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго и немецком Берлине, по итогам шестого соревновательного дня турнира.
Российские атлеты завоевали в общей сложности 42 медали (20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых) в шести видах спорта — академической гребле, плавании, синхронном плавании, спортивной гимнастике, прыжках в воду и велоспорте на треке.
Второе место в медальном зачёте ЧЕ-2018 с 36 медалями (14 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых) занимают британцы. Третьими идут итальянцы, завоевавшие 37 наград — восемь золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Лесной показал пятый результат в толкании ядра на ЧЕ-2018.
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Итоги четырёх дней ЧЕ по летним видам спорта Российские гимнастки победили в командных соревнованиях на чемпионате Европы Школьники из России завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде
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