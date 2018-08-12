Сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ-2018 по спортивной гимнастике

Подведены итоги чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Глазго (Великобритания). По сумме мужских и женских соревнований российские гимнасты завоевали 9 медалей — 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Другие сборные не смогли завоевать более одного золота. Вторыми в общекомандном зачёте стали французы — 4 (1, 1, 2), по одной медали каждого достоинства выиграли британцы, голландцы и бельгийцы.