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Сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ-2018 по спортивной гимнастике
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Сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ-2018 по спортивной гимнастике 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: ТВ Центр
Подведены итоги чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Глазго (Великобритания). По сумме мужских и женских соревнований российские гимнасты завоевали 9 медалей — 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Другие сборные не смогли завоевать более одного золота. Вторыми в общекомандном зачёте стали французы — 4 (1, 1, 2), по одной медали каждого достоинства выиграли британцы, голландцы и бельгийцы.
Напомним, что и мужская, и женская сборные России одержали победы в командном многоборье. Артур Далалоян завоевал золото в опорном прыжке и на брусьях. Серебряными призёрами стали Ангелина Мельникова (опорный прыжок) и Давид Белявский (брусья). Бронзовые медали завоевали Далалоян (вольные), Дмитрий Ланкин (опорный прыжок) и Мельникова (брусья).
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