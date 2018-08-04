Ещё
Тедди Ринер определился с тем, когда завершит карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тедди Ринер определился с тем, когда завершит карьеру 

SPORT24.ru 19 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы по дзюдо Тедди Ринер сообщил, что завершит карьеру в 2024 году, по окончании Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.
«В 2024 году завершу карьеру. Сделаю все, что в моих силах, чтобы выступить на ОИ в Париже, а после завершить карьеру. Все думали, что я остановлюсь, но нет! Я выступлю на ОИ-2024 в Париже, дома», — цитирует 29-летнего спортсмена Figaro.
Ринер также добавил, что ставит перед собой цель победить на ОИ-2020 в Токио, став тем самым первым французским спортсменом, завоевавшим золотую медаль на трех Олимпиадах подряд.
SPORT24.ru: последние новости
18-летний россиянин взял золото на чемпионате Европы по плаванию с мировым рекордом Голландские конькобежцы применяли гормональные препараты для повышения результатов Призер Олимпийских игр Сергей Наумов стал гостем программы Александра Кузмака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пора уходить»: Ковалев сенсационно проиграл пояс1
Ковалеву нанесли сокрушительное поражение42
Попавшийся на кокаине футболист вернется в Россию6
Медведева пошла на новое «предательство»406
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
01:35
Ковалеву нанесли сокрушительное поражение
Бокс
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение