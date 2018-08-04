Тедди Ринер определился с тем, когда завершит карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы по дзюдо Тедди Ринер сообщил, что завершит карьеру в 2024 году, по окончании Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.

«В 2024 году завершу карьеру. Сделаю все, что в моих силах, чтобы выступить на ОИ в Париже, а после завершить карьеру. Все думали, что я остановлюсь, но нет! Я выступлю на ОИ-2024 в Париже, дома», — цитирует 29-летнего спортсмена Figaro.

Ринер также добавил, что ставит перед собой цель победить на ОИ-2020 в Токио, став тем самым первым французским спортсменом, завоевавшим золотую медаль на трех Олимпиадах подряд.